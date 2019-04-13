TERNOVOY презентовал клип на песню "Зодиак" (Видео)

Новости культуры: Артист отметил День космонавтики новым клипом.

Вчера, на официальной странице Black Star был опубликован клип на песню Олега Тернового (TERNOVOY) "Зодиак".

"На самом деле, я не склонен разделять и оценивать людей по знакам зодиака, пусть за нас это делают астрологи. Но в День космонавтики я просто не мог не выпустить клип на песню "Зодиак", - прокомментировал артист в своем Instagram-аккаунте.

Режиссером клипа стал Serghey Grey.

Также TERNOVOY запустил конкурс комментариев под клипом "Зодиак". Лучшие комментаторы имеют возможность получить 2 билета и проход за кулисы BSParty, толстовку с автографом и беспроводные наушники от Black Star.

Фанаты высоко оценили этот клип в комментариях. "Офигенно!!)) Очень крутая песня!!!!!", "С первых секунд просто влюбилась в клип", "Классный клип получился. Молодцы", "Вот теперь пришло время Тернового. Все работы отличные, просто заслушаться", - написали поклонники певца.