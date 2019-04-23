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Вторник, 23.04.2019

Украинская площадь в тизере нового альбома Rammstein (Видео)

В 20-секундном ролике, который появился на официальном Youtube-канале Rammstein, с высоты птичьего полета снимают Каховскую площадь в Херсоне. Видео анонсирует выход первого за 10 лет нового альбома группы, релиз которого запланирован на 17 мая. На видео показана кольцевая развязка Каховской площади, а в ее центре – огромная спичка. За несколько дней ролик уже набрал более 1 миллиона просмотров. Еще недавно на этом месте стоял монумент "Три штыка", посвященный защитникам города от нацистов во время Второй мировой войны.
24tv.ua
Фото: Facebook
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Rammstein, Премьера, Альбом, Анонс, Тизер, Музыкальный альбом.
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