Украинская площадь в тизере нового альбома Rammstein (Видео)

В 20-секундном ролике, который появился на официальном Youtube-канале Rammstein, с высоты птичьего полета снимают Каховскую площадь в Херсоне. Видео анонсирует выход первого за 10 лет нового альбома группы, релиз которого запланирован на 17 мая. На видео показана кольцевая развязка Каховской площади, а в ее центре – огромная спичка. За несколько дней ролик уже набрал более 1 миллиона просмотров. Еще недавно на этом месте стоял монумент "Три штыка", посвященный защитникам города от нацистов во время Второй мировой войны.