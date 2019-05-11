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Суббота, 11.05.2019

Неожиданный попурри: участники украинской группы B&B Project переиграли Rammstein (Видео)

Украинские музыканты презентовали микс из композиций группы Rammstein. Песни немецкой группы музыканты играют на бандуре и кнопочном аккордеоне. Необычное видео украинских музыкантов было опубликовано на YouTube. В попурри прозвучали отрывки таких хитов, как Du Hast, Мein Herz Brennt, Sonne, а также презентованной недавно Deutschland. Стоит отметить, что B&amp;B Project (Bandura &amp; Button Accordion) - украинский коллектив, который популяризирует украинские народные инструменты, путем исполнения современных композиций на новый лад.
glavcom.ua
Фото: Instagram
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Украинские музыканты, Музыкальное видео, Композиции Rammstein, B&amp;B Project.
09:19 Сегодня Телеграф
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