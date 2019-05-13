Евровидение 2019: обновленные прогнозы букмекеров

Новости культуры: Букмекеры продолжают делать прогнозы на победителя ежегодного конкурса Евровидение 2019.

Нидерландам, как и прежде, прочат победу на музыкальном конкурсе, однако страны, которые были на втором и третьем месте, значительно изменили свои позиции. Теперь Россия, которая ранее имела второе место, оказалась на четвертом месте, а Италия снизилась в рейтинге до шестой отметки.

64-й международный песенный конкурс Евровидение-2019 состоится в Израиле, в Тель-Авиве. Полуфинал певческого шоу состоится 14 мая, второй полуфинал –16 мая, а финал конкурса, в ходе которого определят победителя, проведут 18 мая.

После громкого скандала с MARUV, которая победила в Нацотборе Евровидения-2019, Национальная общественная телерадиокомпания Украины приняла решение отказаться от участия в главном конкурсе в Израиле. Поэтому позиция Украины в рейтинговой таблице исчезла. Ранее Украина даже не входила в топ-10 лучших, а после победы на отборе MARUV Украина поднялась в рейтинге и заняла четвертое место.