Первые встречи, нежные слова и безумная тяга друг к другу: новый сингл от TamerlanAlena

В преддверии 10 годовщины творчества и семейной жизни, звездный дует вспомнил о своей завязке отношений, длиною в шесть лет. "В "Не уходи домой" мы поделились своей, отчасти интимной, историей любви. Вспомнили, какие были разные в начале отношений и как нас тянуло друг к другу, словно магнитом! Как радовались каждой секунде, проведенной вместе и как не любили прощаться. Не верится, что это было почти шесть лет назад!", - откровенно поделились TamerlanAlena. Их новая песня способна заставить не только поддаться горячим танцевальным ритмам, но и почувствовать приятный вкус влюбленности.