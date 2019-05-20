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Среда, 22.05.2019

Первые встречи, нежные слова и безумная тяга друг к другу: новый сингл от TamerlanAlena

В преддверии 10 годовщины творчества и семейной жизни, звездный дует вспомнил о своей завязке отношений, длиною в шесть лет. "В "Не уходи домой" мы поделились своей, отчасти интимной, историей любви. Вспомнили, какие были разные в начале отношений и как нас тянуло друг к другу, словно магнитом!  Как радовались каждой секунде, проведенной вместе и как не любили прощаться. Не верится, что это было почти шесть лет назад!", - откровенно поделились TamerlanAlena. Их новая песня способна заставить не только поддаться горячим танцевальным ритмам, но и почувствовать приятный вкус влюбленности.
Фото: instagram
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Музыка, Песня, Дуэт, Тамерлан, TamerlanAlena, Не уходи домой, R&amp;B-дуэт.
17:57 Пн, 20 Май 2019 Телеграф
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