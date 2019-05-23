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Четверг, 23.05.2019

Потап в своей новой песне рассказал, почему так долго скрывал свой роман (Видео)

Знаменитый украинский продюсер Алексей Потапенко подтвердил слухи о романе со своей экс-коллегой Настей Каменских. Потап записал песню, в которой рассказал причины, почему они так долго скрывали свои отношения. Накануне, 22 мая, Потап опубликовал новый видеоклип на своем YouTube-канале. Продюсер откровенно объяснил, почему они с Настей Каменских скрывали свои отношения. По словам Потапа, слова в его новом хите – самые откровенные и обособленные, которые он когда-либо писал. "Я бы не назвал это песней, треком, синглом, хоть это и станет частью нового альбома ПТП. Это мои чувства, часть моей души и моего сердца. Это честное признание мужчины в любви к своей женщине. Признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и на которой женюсь. Это лирика о самом главном – о союзе наших галактик, о нашей любви", – откровенно признался Потап.
24tv.ua
Фото: Instagram
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