"Голос. Діти": Дзидзьо рассказал о потере отца (Видео)

Новости культуры: Перед славой артист пережил семейные трагедии, о которых теперь решил рассказать.

В воскресенье, 26 мая, состоялся первый эфир развлекательного шоу "Голос. Дети-5". Одно из судейских кресел занял певец Дзидзьо, который во время "слепых прослушиваний" был заворожен талантом маленьких украинцев и пригласил в свою команду 5 вокалистов. Но одно выступление вызвало у певца особые эмоции.

Максим Давидюк спел на сцене песню Кристины Агилеры "Hurt". Композицию он посвятил отцу, который умер. В общении с тренерами 11-летний мальчик признался, что после потери люди начинают задумываться, насколько родные были особыми в их жизни. От такой щемящей истории весь зал не сдержал своих слез, а вот Дзидзьо поделился своей историей.

По словам артиста, он, как никто другой, понимает маленького певца. Его отца не стало, когда Дзидзьо было 13. Тогда же за границу уехала мама, которая должна была самостоятельно воспитывать сына.

"Я в 13 лет так же потерял отца. Сам жил, моя мама поехала за границу. Для меня это очень важная тема. Я скажу, что, когда человек переживает то, что ты пережил, и то, что я переживал, у него открывается другие ощущения. Поддерживаешь меня в этом?", – спросил Дзидзьо у мальчика.

В ответ Максим Давидюк ответил, что согласен. Однако подобные истории не повлияли на выбор вокалиста, поэтому он присоединился к команде Джамалы.

Ранее Дзидзьо рассказывал, что своей матери он обязан жизнью. В 1983 году Галина Яновна попала в больницу со сложными ожогами ноги. Только при обследовании медики обнаружили, что женщина находится на втором месяце беременности, поэтому настоятельно советовали ей сделать аборт. Несмотря на жуткие прогнозы она решила оставить первенца, спасая Дзидзю жизнь.