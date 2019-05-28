Концерт KISS в Украине: впечатляющие подробности

Новости культуры: Организаторы концерта американских рокеров KISS в Украине обнародовали впечатляющие подробности предстоящего шоу.

16 июня легенды глэм-рока выступят на НСК "Олимпийском" в Киеве.

Согласно приведенной информации, в Украину KISS везут 25 грузовиков оборудования, общий вес которых составляет 400 тонн. Над организацией выступления и сборкой сцены высотой в 7-этажный дом будут работать более 500 человек.

В столице Украины KISS выступят впервые. Примечательно, что первый концерт станет и последним, так как свой тур End Of The Road рокеры объявили прощальным. Группа всегда отличалась яркими шоу и впечатляющими эффектами на сцене, но к последним выступлениям музыканты, похоже, подошли с особым размахом.

25 фур, 400 тонн оборудования и почти 100 человек команды приедут в Киев. Для обеспечения подготовки шоу, по райдеру группы, будут привлечены еще 250 человек со стороны украинского организатора, а всего в постройке сцены на протяжении 3 дней поучаствуют более 500 человек одновременно.

Примечательно, что бытовом в райдере немолодых музыкантов уже нет большого количества алкоголя, лишь несколько бутылок дорогого шампанского и вина. Но только после концерта. Другое дело - еда, суммарно (на всю команду) райдер включает более 200 позиций еды и напитков, среди которых около тонны питьевой воды и порядка 300 кг еды.

Обязательным условием группы является полицейский эскорт. Объясняется это лишь желанием не терять время в пробках. При этом с группой всегда присутствует личная охрана с ее начальником Дэнни Фрэнсисом. В свое время знаменитый бодигард охранял группу Led Zeppelin и является поистине легендарной личностью, о котором даже уже написана книга.