Дан Балан дает гастроли по Украине: даты выступлений

Гастроли охватили 11 городов Украины и стартовал 24 мая в Черновцах.
Специальной гостьей тура является львовская певица Оксана Муха, которая недавно победила в популярном телепроекте "Голос страны". Муха представляла именно команду звездного тренера Дана Балана.
Во вторник, 28 мая, Дан Балан зажжет во Львове на велотреке СКА. Концерты Дана Балана - это всегда всплеск настоящих эмоций, которыми харизматичный музыкант щедро делится со своими фанами. Не секрет, что певца считают уникальным артистом, ведь он не только вокалист, автор музыки и текстов для своих песен, но и продюсер.
Артист также известен как единственный музыкант из Молдовы, которого номинировали на знаменитую премию Grammy. Номинацию молдавский певец получил как соавтор суперхита Live Your Life, который исполнила Rihanna. Также у Балана есть награды от MTV Music Awards и Echo Awards.
График тура Дана Балана:
А начинался звездный творческий путь музыканта в начале 2000-ых с основания группы O-zone. Именно Дан Балан написал и спродюсировал хит Dragostea Din Tei (Numa Numa Song), который в более 30-ти странах мира держался на первых позициях чартов, разошелся тиражом более 12 миллионов копий и стал самым продаваемым синглом в Европе и Японии.