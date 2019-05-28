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Дан Балан дает гастроли по Украине: даты выступлений

Дан Балан дает гастроли по Украине: даты выступлений
20:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Начался всеукраинский концертный тур известного молдавского певца, обладателя Grammy и MTV Music Awards Дана Балана!

Гастроли охватили 11 городов Украины и стартовал 24 мая в Черновцах.

Специальной гостьей тура является львовская певица Оксана Муха, которая недавно победила в популярном телепроекте "Голос страны". Муха представляла именно команду звездного тренера Дана Балана.

Во вторник, 28 мая, Дан Балан зажжет во Львове на велотреке СКА. Концерты Дана Балана - это всегда всплеск настоящих эмоций, которыми харизматичный музыкант щедро делится со своими фанами. Не секрет, что певца считают уникальным артистом, ведь он не только вокалист, автор музыки и текстов для своих песен, но и продюсер.

Артист также известен как единственный музыкант из Молдовы, которого номинировали на знаменитую премию Grammy. Номинацию молдавский певец получил как соавтор суперхита Live Your Life, который исполнила Rihanna. Также у Балана есть награды от MTV Music Awards и Echo Awards.

График тура Дана Балана:

  • 24 мая - Черновцы;
  • 25 мая - Ужгород;
  • 28 мая - Львов;
  • 29 мая - Житомир;
  • 31 мая - Бровары;
  • 2 июня - Чернигов;
  • 5 июня - Сумы;
  • 6 июня - Харьков;
  • 7 июня - Днепр;
  • 9 июня - Херсон;
  • 10 июня - Одесса.

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А начинался звездный творческий путь музыканта в начале 2000-ых с основания группы O-zone. Именно Дан Балан написал и спродюсировал хит Dragostea Din Tei (Numa Numa Song), который в более 30-ти странах мира держался на первых позициях чартов, разошелся тиражом более 12 миллионов копий и стал самым продаваемым синглом в Европе и Японии.

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Концерт, Гастроли, Певец, Дан Балан.
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