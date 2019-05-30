Украинская певица Sonya Kay в новом клипе на песню "Лайви" (Видео)

Новости культуры: Автором слов выступила певица Eyra, за музыку отвечали дуэт Ost&Meyer.

Съемки проходили в Киеве, в ходе которых артистка выдержала испытания ледяной водой, сумасшедшими танцами, и сутками без сна.

Режиссером клипа стал известный украинский фильммейкер Виктор Скуратовский. Это уже четвертая совместная работа режиссера и певицы. Ранее Скуратовский снял "Звездный саундтрек", "Знаю я твоя" и "Слушай мое сердце". Как отмечает певица, именно Скуратовский является талисманом проекта Sonya Kay.

В видео певица отошла от сдержанных образов и поражает зрителей эффектными комбинезонами в сочетании с откровенными кожаными корсетами. Как заметила Sonya, на такие эксперименты ей помогла решиться неизменный стилист проекта Аиша Милевская.