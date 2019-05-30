Про себя любимого: Арнольд Шварценеггер читает рэп в новом клипе Андреаса Габале (Видео)

Голливудский актер зачитал рэп, чем не на шутку удивил своих поклонников.Такой новый опыт 71-летний Арнольд получил благодаря австрийскому певцу Андреасу Габале. Он предложил звезде записать трек и видео для его новой песни, которая, кстати, о творчестве самого спортсмена. А на ролике можно разглядеть кадры с еще юным актером. Также "Арни" выполнил припев, который даже немного похож на рэп. "Я - Арнольд Шварценеггер, слушай внимательно, копны глубоко и спроси себя, кем ты хочешь быть", - читает рэп селебрити.