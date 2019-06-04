"Очень горячо!": Лобода представила новый клип на нашумевшую песню (Видео)

4 июня на певица на своем YouTube-канале опубликовала новый клип на песню "Пуля-Дура". За несколько часов клип набрал уже почти 100 тыс. просмотров. В видео Лобода предстает в дерзких образах: в полуковбойском прикиде и темных очках, танцует на столе в ультракоротком мини и в откровенном боди с волосами безумного цвета. Клип, как и всегда, получился очень сексуальным. Сюжет клипа вращается вокруг горячего латинского парня, к которому и обращается Лобода в песне. Именно его певица и пытается соблазнить всеми путями. Однако, после откровенной сцены, бедняге все равно не везет - в финале Лобода с подругами приносит его в жертву. Клип снимали в Португалии в лучших традициях западного приключенческого кино.