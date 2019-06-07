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Пятница, 07.06.2019

Летняя премьера клипа Ирины Федишин на песню "Хочу на Мальдіви" (Видео)

Украинская певица выпустила ролик на свою авторскую песню "Хочу на Мальдіви". На фоне сказочно красивых локаций Федышин мечтает об отдыхе на райском острове и дразнит своей идеальной фигуркой в купальнике. "Інколи нам хочеться все кинути, забути про проблеми і поїхати кудись на відпочинок. Але як завжди, щось має бути спершу: робота, навчання, хатні обовязки і т. д. У мене спершу концерт, а потім вже курорт", - описала свой новый клип звезда.
lux.fm
Фото: Instagram
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Новый клип, Украинская певица, Ирина Федишин, Хочу на Мальдіви.
20:38 Сегодня Телеграф
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