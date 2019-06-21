"Tranquila": Мишель Андраде презентовала новый зажигательный трек (Видео)

Новости культуры: Певица Мишель Андраде порадовала поклонников новой песней.

22-летняя украинская певица и телеведущая боливийского происхождения Мишель Андраде представила новый латиноамериканский хит – песню Tranquila.

Видео с треком было опубликовано 20 июня на официальном YouTube-канале Мишель Андраде.

Песня Tranquila вошла в новый альбом звезды Latino Ritmo, релиз которого запланирован на 27 июня. Именно в этот день будет еще и новый сюрприз для поклонников – клип на ритмичную песню.

"Этот трек расслабляет как текила. Tranquila означает не переживать ни о чем, танцевать, расслабляться и влюбляться", – прокомментировала композицию Мишель.