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Майли Сайрус выпустила феминистский клип со своей матерью (Видео)

Майли Сайрус выпустила феминистский клип со своей матерью (Видео)
10:43 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: Майли начала готовить поклонников к новому клипу заранее, представляя им кадры и отрывки из видеоролика в Instagram.

Кажется, что даже слабонервные поклонники Майли Сайрус привыкли к ее провокациям и стараются ничему не удивляться, но промо-материалы к новому музыкальному клипу звезды и сам ролик взволновали многих. По мнению некоторых интернет-пользователей, подобный уровень пошлости певица не выдавала даже в самые дикие времена.

Среди подписчиков нашлось немало тех, кому промо-материалы пришлись по душе, многие сошлись во мнении, что если раньше надежда на адекватный образ Сайрус еще теплилась, то теперь от нее не осталось и следа.

"Весь этот шок-контент так надоел", Ты в курсе, что тебя слушают дети? Не думаю, что им стоит видеть такое", Это безумие, насколько пошлой она стала", Уж извините, но ей нужна помощь", — написали фолловеры звезды. 

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А вот другие фанаты Майли отметили, что критикующие просто не поняли послания фотографий и клипа. В видеоролике на песню Mother's Daughter (Мамина дочка") Сайрус поет о том, что женщина — это всегда бунт и восстание. Певица сняла в клипе свою мать Тиш Сайрус и пригласила на съемки различных общественных активисток, чтобы продемонстрировать женскую силу, свободу и разнообразие, выходящее за рамки стандартов красоты.

Как символы женских гениталий, демонстрация гомосексуальной связи и прочие вульгарные образы должны показать женскую силу во всей красе — непонятно. Но определенно ясно одно: Майли удается привлекать к себе внимание и провоцировать обсуждения. Всего за пять часов клип собрал больше миллиона просмотров и 17 тыс. комментариев.

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Музыка, Майли Сайрус, Песни, Клипы, Новые клипы, Новинки песен.
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