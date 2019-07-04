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Четверг, 04.07.2019
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В сети появился новый клип группы Kadnay на песню "Disco Girl" (Видео)

В сети появился новый клип группы Kadnay на песню "Disco Girl" (Видео)
19:11 Сегодня Телеграф gordonua.com Фото: instagram

Новости культуры: Ролик разместили на канале группы в YouTube.

Режиссер выступил Алан Бадоев.

"Новое восприятие беспощадной красоты, словно из культового времени итальянского кинематографа. Мое вдохновение - в ее острых ключицах, тонких и почти вымышленных линиях, которые в черно-белой светотени выглядят, словно лазурные", - музыканты процитировали на своей странице в Facebook Бадоева.

В клипе сочетаются черно-белые и цветные кадры. Музыканты исполняют песню, под которую танцует девушка.

Названо имя нового члена жюри "Х-фактора"

Фронтмен коллектива Дмитрий Каднай предстал в образе, напоминающем лидера британской группы Queen Фредди Меркьюри.

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Клип, Алан Бадоев, KADNAY, Disco Girl.
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