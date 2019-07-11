"Океан Ельзи" презентовал новую песню об Украине

Новости культуры: По словам Святослава Вакарчука, фронтмена "Океан Эльзы", он написал текст за пару дней до своего дня рождения, в мае.

В четверг, 11 июля, группа "Океан Ельзи" презентовала в сети новый трек "Човен". Презентация песни состоялась на официальном канале коллектива в YouTube.

О релизе новой песни музыканты также сообщили в Instagram. Трек активно набирает прослушивания и комментарии слушателей.

Автором текста традиционно стал фронтмен группы Святослав Вакарчук. Сильная лирика в лучших жанрах ОЕ тронула поклонников.

"Спасибо, ребята. Сильно как всегда", "Очень сильно и душевно. ОЕ, так держать", "Спасибо за ваше творчество", - указали в комментариях первые слушатели.

Заговорили в обсуждениях и о новом альбоме группы, однако никакой информации по этому поводу пока нет. Последний на данный момент альбом ОЕ "Без меж" вышел в мае 2016 года.