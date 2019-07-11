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Четверг, 11.07.2019
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"Океан Ельзи" презентовал новую песню об Украине
"Океан Ельзи" презентовал новую песню об Украине

"Океан Ельзи" презентовал новую песню об Украине

"Океан Ельзи" презентовал новую песню об Украине
14:45 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости культуры: По словам Святослава Вакарчука, фронтмена "Океан Эльзы", он написал текст за пару дней до своего дня рождения, в мае.

В четверг, 11 июля, группа "Океан Ельзи" презентовала в сети новый трек "Човен". Презентация песни состоялась на официальном канале коллектива в YouTube. 

О релизе новой песни музыканты также сообщили в Instagram. Трек активно набирает прослушивания и комментарии слушателей.

Автором текста традиционно стал фронтмен группы Святослав Вакарчук. Сильная лирика в лучших жанрах ОЕ тронула поклонников.  

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"Спасибо, ребята. Сильно как всегда", "Очень сильно и душевно. ОЕ, так держать", "Спасибо за ваше творчество", - указали в комментариях первые слушатели. 

Заговорили в обсуждениях и о новом альбоме группы, однако никакой информации по этому поводу пока нет. Последний на данный момент альбом ОЕ "Без меж" вышел в мае 2016 года.

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Все по теме:

Знаменитости, Песни, Артист, Океан Ельзи, Музіка, Човен.
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