Даша Астафьева представила жаркое видео к новой песне (Видео)

Новости культуры: Известная украинская певица Даша Астафьева представила lyric-видео к песне "Основной инстинкт".

В ролике артистка предстала в сексуальных образах, которые подчеркнули ее стройную фигуру.

Режиссером сексуального ролика стал молодой фэшн-экспериментатор Иван Ковпак. Он решил отойти от привычных клипов Даши Астафьевой, использовав неоновый урбан, рваные кадры и пленочную нечеткость.

Однако излишнюю откровенность артистки режиссер решил оставить. Поэтому перед камерой Даша Астафьева появилась в белой майке без белья и бикини, в которых откровенно станцевала и засветила упругие ягодицы. Кроме этого, звезда примерила платье со змеиным принтом, черный топ с шортами с завышенной талией и колготках. Сексуальности образам придавало красное освещение и плавные движения Даши Астафьевой.

"Так сложилось, что за время работы над этим lyric-видео я познакомилась и сотрудничала со всеми, кто был у меня "в планах". Уже становится нормой то, что я полностью доверяюсь таланту молодежи и совсем не жалею об этом. Так произошло и с командой Ивана Ковпака. За время съемок и даже после них мы прожили незабываемые моменты и эмоции", – рассказала Даша Астафьева.