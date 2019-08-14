Детское Евровидение-2019: известны финалисты нацотбора

Новости культуры:Представители оргкомитета национального отбора на детское Евровидение-2019 определили 10 финалистов.

Эти ребята будут бороться за возможность представлять Украину на нынешнем международном песенном конкурсе.

В частности, как сообщает UA: Суспільне мовлення, в финал прошли:

Валерия Христюк - I will shine (г. Переяслав-Хмельницкий)

София Иванько - "Коли здається" (г. Киев)

Алиса Чиджан - "Новий день" (г. Харьков)

Александр Балабанов - Power in You (г. Киев)

Полина Писарцова - My friend (г. Дергачи, Харьковская обл.)

Александр Зазарашвили - Moia MA (Залишені в пітьмі...), (г. Ивано-Франковск)

Варвара Кошевая - "Диво в розмаїтті" (г. Киев)

Мария Ткачук - Nytochky (Ниточки) (с. Гатное, Киевская обл.)

Ангелина Теренникова - Fly away (г. Вышгород, Киевская обл.)

Евангелина Замула - "Малю You" (г. Киев).

Отмечается, что практика проведения национального отбора в онлайн-режиме, введенная в прошлом году из-за недофинансирования, не только позволила сэкономить средства, но и существенно повысила качество песен и сделала конкурс доступным для более широкой аудитории.

Среди финалистов победителя будет выбирать жюри, состав которого был обнародован ранее.