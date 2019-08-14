Детское Евровидение-2019: известны финалисты нацотбора

Эти ребята будут бороться за возможность представлять Украину на нынешнем международном песенном конкурсе.
В частности, как сообщает UA: Суспільне мовлення, в финал прошли:
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UA:Євробачення опублікували список фіналістів українського нацвідбору на своєму офіційному сайті! Ну що ж, кого хочете бачити представником нашої країни? Незабаром опублікуємо конкурсні пісні на сторінці. Чекайте! #junioreurovision #eurovision #jesc #jesc2019 @suspilne_media
Отмечается, что практика проведения национального отбора в онлайн-режиме, введенная в прошлом году из-за недофинансирования, не только позволила сэкономить средства, но и существенно повысила качество песен и сделала конкурс доступным для более широкой аудитории.
Среди финалистов победителя будет выбирать жюри, состав которого был обнародован ранее.