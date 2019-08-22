"Слезы на земле": украинский певец скоро презентует новую песню

Новости культуры:Настоящий подарок зрителям подготовил популярный украинский певец Олег Винник.

В эфире канала "Украина" артист представит свою новую песню. За кулисами праздничного шоу "З Днем народження, Україно!" Олег Винник рассказал о своей новой песне.

Артист представит свою новую песню под названием "Сльози на землі".

"Концерт на крыше – это в некоторой степени историческое событие. И я счастлив в рамках своего выступления представить особенную для меня песню, спеть ее именно ко Дню Независимости", - отметил артист за кулисами шоу "З Днем народження, Україно!".

Кроме того, в интервью журналистам канала "Украина" артист рассказал, что ради новой песни отложил все другие дела.

"Эта композиция пришла мне в тот момент, когда я работал над другими треками. Я все отложил и начал работу над ней. Сейчас понимаю, что тема песни очень важна. Там такие строки: "Тихо, лихо, спи, не ворушись. Ой да-гойда, хто тебе гойдає?..". Когда тебе посылаются такие слова, просто невозможно не обратить на них внимание".