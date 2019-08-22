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Четверг, 22.08.2019
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"Слезы на земле": украинский певец скоро презентует новую песню
"Слезы на земле": украинский певец скоро презентует новую песню

"Слезы на земле": украинский певец скоро презентует новую песню

"Слезы на земле": украинский певец скоро презентует новую песню
12:48 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости культуры:Настоящий подарок зрителям подготовил популярный украинский певец Олег Винник.

В эфире канала "Украина" артист представит свою новую песню. За кулисами праздничного шоу "З Днем народження, Україно!" Олег Винник рассказал о своей новой песне.

Артист представит свою новую песню под названием "Сльози на землі".

"Концерт на крыше – это в некоторой степени историческое событие. И я счастлив в рамках своего выступления представить особенную для меня песню, спеть ее именно ко Дню Независимости", - отметил артист за кулисами шоу "З Днем народження, Україно!".

Кроме того, в интервью журналистам канала "Украина" артист рассказал, что ради новой песни отложил все другие дела.

Олег Винник показал фото с "братом"

"Эта композиция пришла мне в тот момент, когда я работал над другими треками. Я все отложил и начал работу над ней. Сейчас понимаю, что тема песни очень важна. Там такие строки: "Тихо, лихо, спи, не ворушись. Ой да-гойда, хто тебе гойдає?..". Когда тебе посылаются такие слова, просто невозможно не обратить на них внимание".

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Все по теме:

Новая песня, Украинский певец, Олег Винник, Сльози на землі.
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