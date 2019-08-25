Рэп-исполнительница Мисси Эллиотт представила красочный клип (Видео)

Новости культуры:Американская певица показала первый за 14 лет клип.

Мисси Эллиотт опубликовала новый альбом Iconology и клип на первую песню с него - Throw It Back.

14 лет прошло после выхода последнего альбома Мисси Эллиотт The Cookbook, и рэперша представила заждавшимся поклонникам не просто песню, а целый альбом и клип.

В музыкальном видео Throw It Back она вместе с танцовщицами отплясывает в ярких, карамельных цветов костюмах и танцует даже на Луне, использует собственные косы как скакалки и демонстрирует ярко-синюю и фиолетовую помады.

Ранее сообщалось, что американская певица Тейлор Свифт выпустила клип на заглавную песню со своего нового альбома Lover.