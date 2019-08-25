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Рэп-исполнительница Мисси Эллиотт представила красочный клип (Видео)

Рэп-исполнительница Мисси Эллиотт представила красочный клип (Видео)
13:43 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости культуры:Американская певица показала первый за 14 лет клип.

Мисси Эллиотт опубликовала новый альбом Iconology и клип на первую песню с него - Throw It Back.

14 лет прошло после выхода последнего альбома Мисси Эллиотт The Cookbook, и рэперша представила заждавшимся поклонникам не просто песню, а целый альбом и клип.

Американская певица порадовала поклонников новыми песнями (Видео)

В музыкальном видео Throw It Back она вместе с танцовщицами отплясывает в ярких, карамельных цветов костюмах и танцует даже на Луне, использует собственные косы как скакалки и демонстрирует ярко-синюю и фиолетовую помады.

Ранее сообщалось, что американская певица Тейлор Свифт выпустила клип на заглавную песню со своего нового альбома Lover.

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Клип, Видео, Мисси Эллиотт, Throw It Back.
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