"Музыка свободных людей": в последние дни лета в Луцке будет звучать джаз

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21:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: lutskrada.gov.ua

Новости культуры:В Луцком замке состоится XII Международный джазовый фестиваль "Art Jazz 2019".

В Луцком замке в последние дни лета, 30-31 августа, будет проходит XII Международный джазовый фестиваль "Art Jazz 2019", который объединит исполнителей из Израиля, Польши, США и Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Луцкого горсовета.

"В этом году оба фестивальных дня будут довольно насыщенными. Замечательную музыку и эмоции лучанам и гостям города будут дарить звезды мирового джаза. В первый фестивальный день хедлайнером мероприятия станет Рэй Браун младший, сын всемирно известной исполнительницы Эллы Фицджеральд, а во второй день фестиваля свой карибский блюз презентует американец Грегори Бойд", - рассказала участница джаз-коллектива Carlos Bandos Руслана Моклица.

По словам основателя фестиваля Олега Баковского, "Art Jazz" уже стал изюминкой города Луцка, в частности в его культурной составляющей. Мероприятие начало свою историю в 2007 году.

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Помимо музыкальной составляющей, гостей ждут и другие аттракции. Детям до 14 лет вход будет бесплатный. Также часть бесплатных билетов получат участники АТО/ООС. Билеты на фестиваль можно приобрести предварительно или в день проведения мероприятия. Входной билет на один день стоит 100 гривень, а в фестивальные дни - 150 гривень.

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Фестиваль, Музыка, Джаз, Art Jazz 2019.
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