Лирическая и сильная: Украинская группа "Бумбокс" презентовала новую песню (Видео)

Новости культуры:Украинская группа "Бумбокс" презентовала песню "ДШ", которая стала четвертым синглом из двойного альбома группы "Таємний код: Рубікон".

Первая часть альбома, "Таємний код", в качестве электронного релиза будет доступна 12 сентября, а через полтора-два месяца группа планирует выпустить "Рубiкон".

Ранее группа выпустила три песни, которые также войдут в новый альбом — Тримай мене с The Gitas, Безодня с Тиной Кароль и Твiй на 100%.

"ДШ" с первого звука и с первой строчки уже влюбляет в себя. В некоторой мере она напоминает остальные треки группы, однако отличительной чертой, которой достаточно давно не было в творчестве Бумбокса, является русскоязычный текст. Стоит добавить, что автором слов стал сам фронт-мен Андрей Хлывлюк.

"ДШ" – песня на русском языке, которая была написана прошлой осенью, а записана на протяжении зимы. Песня полностью создана в Киеве. Единственное, ее мастеринг, как и всех остальных песен альбома, делался в США. Песня записана новым составом группы "Бумбокс".

Это песня, в которой наш диджей Валик уже в который раз превзошел себя. И нам всем, и надеюсь слушателям тоже, напомнил что он легендарный скретч-мастер и музыкант, который в этом альбоме выступает не просто как диджей, а еще как аранжировщик и саундпродюсер, потому что без него песни не имели бы такой глубины, многогранности и смыслов", - рассказал фронтмен группы.

Новый трек, как и все остальные песни Бумбокса, очень эмоционален и чувственный. С момента появления песни в сети, слушатели уже успели отметить ее восхищенными отзывами. "Невероятная", "Это хит", "Новая песня моего сердца", "Аааа... прям за душу берет, до мороза по коже! Обожаю!", "Это огонь" - пишут фанаты в комментариях.