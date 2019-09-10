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Вторник, 10.09.2019

Возраст не помеха: на концерте метал-группы Slipknot заметили необычную фанатку (Видео)

В американском городе Холмдел (штат Нью-Джерси) пожилая женщина была замечена на концерте метал-группы Slipknot - Roadshow Knotfest. Видео с выступления опубликовано на YouTube-канале Caters Clips. Согласно описанию, компания молодых людей, которая также была на концерте, неожиданно для себя обнаружила в зале необычную фанатку - бабушка с тростью внимательно наблюдала за музыкантами и аплодировала им. Отмечается, что леди носит большие затычки для ушей, чтобы защитить барабанные перепонки от тяжелой музыки, а также имеет обворожительную улыбку.
112.ua
Фото: twitter
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Концерт, Фанат, Бабушка, Slipknot, метал-группа.
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