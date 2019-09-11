DontCallMeAngel: тизер совместного клипа Арианы Гранде, Ланы Дель Рей и Майли Сайрус (Видео)

Новости культуры:Ариана Гранде показала тизер клипа на саундтрек к новому фильму "Ангелы Чарли".

Ариана Гранде в своем Twitter опубликовала тизер клипа на песню для нового фильма "Ангелы Чарли", которую она записала совместно с Ланой Дель Рей и Майли Сайрус.

В проморолике три исполнительницы предстали в образе темных ангелов.

Премьера музыкального видео состоится 13 сентября.

Напомним, в новой картине "Ангелы Чарли" снимались Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балински. Режиссером выступила Элизабет Бэнкс. Съемки картины уже завершены, "Ангелы Чарли" выйдут на экраны в ноябре этого года. Уже доступен первый трейлер фильма.