Скачать
Среда, 11.09.2019
Уйдут ли члены ЦИК в отставку: результаты голосования профильного комитета
Уйдут ли члены ЦИК в отставку: результаты голосования профильного комитета
"Пример мужества": Порошенко встретился с Сущенко (Фото)
"Пример мужества": Порошенко встретился с Сущенко (Фото)
МЮ назвал условие, при котором отпустит Погба в Реал
МЮ назвал условие, при котором отпустит Погба в Реал
Иванка Трамп удивила своим дипломатическим стилем (Фото)
Иванка Трамп удивила своим дипломатическим стилем (Фото)

#DontCallMeAngel: тизер совместного клипа Арианы Гранде, Ланы Дель Рей и Майли Сайрус (Видео)

#DontCallMeAngel: тизер совместного клипа Арианы Гранде, Ланы Дель Рей и Майли Сайрус (Видео)
17:34 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Ариана Гранде показала тизер клипа на саундтрек к новому фильму "Ангелы Чарли".

Ариана Гранде в своем Twitter опубликовала тизер клипа на песню для нового фильма "Ангелы Чарли", которую она записала совместно с Ланой Дель Рей и Майли Сайрус.

В проморолике три исполнительницы предстали в образе темных ангелов.

Премьера музыкального видео состоится 13 сентября.

Ариана Гранде бьет рекорды: клип Boyfriend просмотрели 7 миллионов раз за сутки

Напомним, в новой картине "Ангелы Чарли" снимались Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балински. Режиссером выступила Элизабет Бэнкс. Съемки картины уже завершены, "Ангелы Чарли" выйдут на экраны в ноябре этого года. Уже доступен первый трейлер фильма.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, Лана Дель Рей, Майли Сайрус, Песня, Саундтрек, Тизер, Ариана Гранде, #DontCallMeAngel.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 11 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 11 сентября - Усекновение главы
03 Сегодня Усекновение главы Иоанна Предтечи: что категорически нельзя делать
04 С 1 октября начнет действовать новый тариф НЭК "Укрэнерго"
05 Теплая осень, но готовимся к похолоданию: прогноз погоды 11 сентября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сущенко предстоит хирургическая операция
Сущенко предстоит хирургическая операция
Лето не отпускает: погода на завтра, 12 сентября
Лето не отпускает: погода на завтра, 12 сентября
В Украине начал работу новый посол ЕС
В Украине начал работу новый посол ЕС
Олег Сенцов лично представит свою &quot;книгу из неволи&quot; - &quot;Маркетер&quot;
Олег Сенцов лично представит свою "книгу из неволи" - "Маркетер"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь