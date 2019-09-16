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Песня украинской группы прозвучала в сериале "Беверли-Хиллз, 90210" (Видео)

Песня украинской группы прозвучала в сериале "Беверли-Хиллз, 90210" (Видео)
13:30 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры:В прошлую пятницу, 13 сентября, состоялась последняя серия легендарного сериала "Беверли-Хиллз, 90210".

Песня украинской группы "Cape Cod" стала саундтреком американского сериала "Беверли-Хиллз, 90210". В финальном эпизоде прозвучала песня под названием "SunSay".

Этой новостью на своей официальной странице в Instagram поделился сам участник группы "Cape Cod".

Максим Сикаленко безумно рад, что его музыка претерпела невероятные изменения. Музыкальная группа, которая создавалась на Троещине, теперь может похвастаться своим маленьким вкладом в американскую киноиндустрию.

 
 
 
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Тяжело словами описать то безграничное чувство чистой эйфории, когда написанная тобою песня внезапно оказывается в одном из самых главных и важных сериалов твоей юности. Это к тому, что в пятницу вышла последняя серия стартовавшего вновь Беверли Хиллс 90210, где прозвучал трек «Sunsay» с альбома Echoes. ⠀ Будучи тинейджером 90-х, я уже в этом возрасте проявлял трендхопперские способности и экипировал себя всем мерчем 90210, который можно было закапчить в районах рынков Юность и Троещина. В ход шло все - блокноты, тетрадки, дневники, пеналы и вишенка на торте - священный рюкзак. Так можно было хоть и в мечтах, но стать ближе к героям сериала, которых ты мысленно причислял к своим друзьями и приятелями. Потому что именно с ними ты проводил время между школой и домашними заданиями. Если сравнивать это с последующими поколениями, то 90201 был чем-то вроде Skins для поколения 00-х и Эйфорией для 10-х. ⠀ Поэтому, когда как гром среди ясного неба прилетела новость о том, что продюсерский состав сериала взял «Sunsay» в качестве трека к сериалу, после 5 минут адреналиновой эйфории последовал целый океан внутреннего тепла и осознания что все здесь происходит не просто так. New faces and dangerous places!

Публикация от Maksym Sikalenko (@cape_cod)

"Тяжело словами описать то безграничное чувство чистой эйфории, когда написанная тобою песня внезапно оказывается в одном из самых главных и важных сериалов твоей юности. Это к тому, что в пятницу вышла последняя серия стартовавшего вновь Беверли Хиллс 90210, где прозвучал трек "Sunsay" с альбома Echoes.

Будучи тинейджером 90-х, я уже в этом возрасте проявлял трендхопперские способности и экипировал себя всем мерчем 90210, который можно было закапчить в районах рынков Юность и Троещина. В ход шло все - блокноты, тетрадки, дневники, пеналы и вишенка на торте - священный рюкзак. Так можно было хоть и в мечтах, но стать ближе к героям сериала, которых ты мысленно причислял к своим друзьями и приятелями. Потому что именно с ними ты проводил время между школой и домашними заданиями. Если сравнивать это с последующими поколениями, то 90201 был чем-то вроде Skins для поколения 00-х и Эйфорией для 10-х. ⠀

Поэтому, когда как гром среди ясного неба прилетела новость о том, что продюсерский состав сериала взял "Sunsay" в качестве трека к сериалу, после 5 минут адреналиновой эйфории последовал целый океан внутреннего тепла и осознания что все здесь происходит не просто так. New faces and dangerous places!" - прокомментировал солист "Cape Cod" опубликованный эпизод сериала с песней.

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Уточним, что сингл был записан совместно с ирландским музыкантом Ричардом Фаррелом. Она вошла в альбом "Echoes", который стал самым лучшим музыкальным альбомом 2018 года.

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Все по теме:

Саундтрек, Беверли Хиллз 90210, Украинская группа, Американский сериал, SunSay, Cape Cod.
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