Скачать
Понедельник, 23.09.2019
Делегация Украины в заявлении отказалась посещать сессию ПАСЕ
Делегация Украины в заявлении отказалась посещать сессию ПАСЕ
Трамп в США рассказал о разговоре с Зеленским: о чем шла речь
Трамп в США рассказал о разговоре с Зеленским: о чем шла речь
Роналду пропустит церемонию The Best FIFA Awards-2019
Роналду пропустит церемонию The Best FIFA Awards-2019
Во время концерта "Ляпис-98" в Черкассах произошел неприятный инцидент (Фото)
Во время концерта "Ляпис-98" в Черкассах произошел неприятный инцидент (Фото)

Во время концерта "Ляпис-98" в Черкассах произошел неприятный инцидент (Фото)

Во время концерта "Ляпис-98" в Черкассах произошел неприятный инцидент (Фото)
20:39 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Фанаты белорусской группы вызвали полицию.

Украинские поклонники засомневались, что перед ними выступал настоящий солист группы "Ляпис-98" Сергей Михалок. Именно поэтому они решили вызвать полицию и обвинили организаторов в том, что те устраивают концерты с фейковым солистом. Люди требовали "вернуть деньги за билеты и задержать мошенников". Но оказалось, что на сцене выступал настоящий Сергей Михалок.

Как сообщают представители группы, такой инцидент произошел не впервые. Подобные случаи уже случались во время украинского турне "Ляпис-98", в частности, в Луцке и Ужгороде. Поэтому представители Сергея Михалка не были удивлены появлением правоохранителей на выступлении коллектива.

"Если честно, я не удивлен, потому что совсем недавно у нас уже была точно такая же ситуация на летнем концерте в Ужгороде... Пришлось также ждать сотрудников полиции, которые осмотрели площадку, посмотрели документы и видео на ютубе и в результате, пожелав хорошего концерта, поехали дальше работать. Мы готовы к подобным ситуациям, просто приходится объяснять зрителям, что это настоящий Михалок", – рассказал продюсер группы Антон Азизбекян.

Алан Бадоев снял клип для Леши Свика на песню "Луна" (Видео)

Имидж артиста действительно изменился. Сергей Михалок заметно похудел, сменил стрижку и отрастил бороду. Поэтому поклонники не узнают в мужчине своего кумира.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Черкассы, Фото, Сергей Михалок, Ляпис-98, Белорусская группа, Антон Азизбекян.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пенсионерам повысят пенсии на 12-13%: подробности и сроки
02 Синоптики советуют готовиться к заморозкам
03 Операторам запретят снимать деньги со счетов абонентов без предупреждения
04 Xiaomi Mi Mix Alpha: тизер нового смартфона (Фото)
05 Порошенко: Я не боюсь никого и ничего
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гончарук назвал реальным рост ВВП Украины на 5%
Гончарук назвал реальным рост ВВП Украины на 5%
Урожай овощей и фруктов под угрозой из-за заморозков - синоптики
Урожай овощей и фруктов под угрозой из-за заморозков
Промпроизводство Украины ускоренно снижается: статистика
Промпроизводство Украины ускоренно снижается: статистика
Судья &quot;Танцев со звездами&quot; отметил годовщину свадьбы (Фото)
Судья "Танцев со звездами" отметил годовщину свадьбы (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь