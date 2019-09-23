Во время концерта "Ляпис-98" в Черкассах произошел неприятный инцидент (Фото)

Новости культуры:Фанаты белорусской группы вызвали полицию.

Украинские поклонники засомневались, что перед ними выступал настоящий солист группы "Ляпис-98" Сергей Михалок. Именно поэтому они решили вызвать полицию и обвинили организаторов в том, что те устраивают концерты с фейковым солистом. Люди требовали "вернуть деньги за билеты и задержать мошенников". Но оказалось, что на сцене выступал настоящий Сергей Михалок.

Как сообщают представители группы, такой инцидент произошел не впервые. Подобные случаи уже случались во время украинского турне "Ляпис-98", в частности, в Луцке и Ужгороде. Поэтому представители Сергея Михалка не были удивлены появлением правоохранителей на выступлении коллектива.

"Если честно, я не удивлен, потому что совсем недавно у нас уже была точно такая же ситуация на летнем концерте в Ужгороде... Пришлось также ждать сотрудников полиции, которые осмотрели площадку, посмотрели документы и видео на ютубе и в результате, пожелав хорошего концерта, поехали дальше работать. Мы готовы к подобным ситуациям, просто приходится объяснять зрителям, что это настоящий Михалок", – рассказал продюсер группы Антон Азизбекян.

Имидж артиста действительно изменился. Сергей Михалок заметно похудел, сменил стрижку и отрастил бороду. Поэтому поклонники не узнают в мужчине своего кумира.