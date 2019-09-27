Естественная красота: Селин Дион презентовала новый клип (Видео)

Канадская певица Селин Дион выпустила черно-белый клип на одну из представленных ранее трех песен - Imperfections. Композиция войдет в новый альбом исполнительницы Courage, релиз которого запланирован на 15 ноября. Courage станет двенадцатым англоязычным альбомом Селин Дион и первым за три года. Песня Imperfections написана в соавторстве с продюсером Dallas K и певцом LAUV, известного хитом I Like Me Better.