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Пятница, 27.09.2019

Естественная красота: Селин Дион презентовала новый клип (Видео)

Канадская певица Селин Дион выпустила черно-белый клип на одну из представленных ранее трех песен - Imperfections. Композиция войдет в новый альбом исполнительницы Courage, релиз которого запланирован на 15 ноября. Courage станет двенадцатым англоязычным альбомом Селин Дион и первым за три года. Песня Imperfections написана в соавторстве с продюсером Dallas K и певцом LAUV, известного хитом I Like Me Better.
112.ua
Фото: twitter
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Музыка, Клип, Селин Дион, Певица, Imperfections.
14:22 Сегодня Телеграф
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