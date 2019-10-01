Скачать
Вторник, 01.10.2019
"Формула Штайнмайера", выборы на Донбассе и "нормандская встреча": тезисы Зеленского с брифинга (Видео)
"Формула Штайнмайера", выборы на Донбассе и "нормандская встреча": тезисы Зеленского с брифинга (Видео)
Зеленский заявил, что не чувствует давления Трампа
Зеленский заявил, что не чувствует давления Трампа
Аталанта 1:1 Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов (Видео)
Аталанта 1:1 Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов (Видео)
NASA планирует создать на Луне систему хранения кислорода
NASA планирует создать на Луне систему хранения кислорода

Хейли Стейнфилд выпустила песню к новому сералу от Apple "Дикинсон" (Видео)

Хейли Стейнфилд выпустила песню к новому сералу от Apple "Дикинсон" (Видео)
19:21 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Сериал об американской поэтессе выйдет на платформе Apple TV+ 1 ноября.

Актриса и певица Хейли Стейнфилд на своем YouTube-канале презентовала клип на песню Afterlife, вошедшую в саундтрек мини-сериала Apple "Дикинсон".

Стейнфилд сыграла главную роль в сериале.

История расскажет о юности известной американской поэтессы Эмили Дикинсон. Действие сериала происходит в 19 веке. Никто не воспринимает всерьез желание девушки писать, но она не сдается и пытается доказать, что быть не такой, как все, не так уж плохо.

Группу KAZKA заподозрили в плагиате новой песни (Видео)

Сериал выйдет на платформе Apple TV+ 1 ноября. Отметим, что в этот же день состоится запуск новой стриминговой платформы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Клип, Актриса, Певица, Apple TV, Хейли Стейнфилд, Hailee Steinfeld, Afterlife.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Именины (День Ангела) Ирины: значение имени и поздравления
02 Порошенко не прошел полиграф: подробности
03 В Украине создали мощный украинский трактор (Видео)
04 Оторвы ХХ века: удивительные фотографии женщин прошлого столетия
05 Прически 2019: ультрамодные короткие стрижки (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Турборежим&quot; Рады: Разумков призвал не сбавлять темп
"Турборежим" Рады: Разумков призвал не сбавлять темп
Зеленский проведет совещание в НБУ
Зеленский проведет совещание в НБУ
Зеленский выступил за независимость НБУ
Зеленский выступил за независимость НБУ
Далеко-далеко в космосе: NASA хочет изучить кентавров
Далеко-далеко в космосе: NASA хочет изучить кентавров
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь