Хейли Стейнфилд выпустила песню к новому сералу от Apple "Дикинсон" (Видео)

Новости культуры:Сериал об американской поэтессе выйдет на платформе Apple TV+ 1 ноября.

Актриса и певица Хейли Стейнфилд на своем YouTube-канале презентовала клип на песню Afterlife, вошедшую в саундтрек мини-сериала Apple "Дикинсон".

Стейнфилд сыграла главную роль в сериале.

История расскажет о юности известной американской поэтессы Эмили Дикинсон. Действие сериала происходит в 19 веке. Никто не воспринимает всерьез желание девушки писать, но она не сдается и пытается доказать, что быть не такой, как все, не так уж плохо.

Сериал выйдет на платформе Apple TV+ 1 ноября. Отметим, что в этот же день состоится запуск новой стриминговой платформы.