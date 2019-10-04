"Братья Гадюкины" выпустили забавный хит про мужчин "Підкаблучник"

Новости культуры:Презентация альбома "Сміх і Гріх" состоится 3 декабря 2019 года.

Знаменитая рок-группа "Братья Гадюкины" отличились выпуском новой песни под названием "Підкаблучник", что войдет в следующий альбом "Сміх і Гріх".

Автором слов и музыки стал один из исполнителей группы Игорь Мельничук, а запись хита проходила в "Студии 211".

В жизни почти каждого "мачо" бывают времена, когда на пути попадается женщина и от нее теряешь разум. Ты говоришь: "Я от твоей красоты топчу дорогу в дурку..."– и даже не представляешь, что ее каблук уже над головой! – говорится в описании к новой музыкальной работе.

Забавный хит уже одобрительно оценили пылкие поклонники "Гадюкиных – на ютубе под опубликованным хитом фанаты желают группе "Многая лета" и говорят, что песня "Огонь".

Напомним, пластинка "Water" официально выйдет на всех стримингових платформах уже 8 октября. Она была записана в Нью-Йорке весной этого года с мощным составом талантливых молодых музыкантов, которые являются одними из самых ярких представителей современной джазовой сцены - Jonathan Barber (барабаны) Josh Evans (труба), Vuyo Sotashe (вокал), James Robbins (бас), Yoav Eshed (гитара) и Сергей Аванесов (саксофон).