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Lenny Kravitz едет с концертом в Киев

Lenny Kravitz едет с концертом в Киев
13:07 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости культуры:Один из величайших рок-музыкантов современности и икона рок-н-ролла посетит Украину впервые за 12 лет.

13 июня в рамках масштабного мирового турне "HERE TO LOVE" Lenny Kravitz даст шоу в Киеве. Известно, что это будет первое за 12 лет его выступление в Украине.

Будут представлены новые идеи Lenny Kravitz и три десятилетия его опыта, это мощное творческое возрождение, смелая, яркая работа, которая полностью отражает дух и масштаб певца.

Знаменитость привезет в Киев свой 11-й лонгплей "Raise Vibration" – пластинку 2018 года, в которой он вновь объединил рок-н-ролл, фанк, блюз и соул, и поднял этот микс на недосягаемую высоту.

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Как сообщалось ранее, 10 студийных альбомов музыканта разошлись по миру 40-миллионным тиражом, он писал песни для Мадонны и Aerosmith, также появился на сольном альбоме Мика Джаггера и играл с Дэвидом Боуи. Он снимался в блокбастерах, а его креативное агентство Kravitz Design разрабатывало идеи для Rolex, Leica and Dom Perignon.

Но самое главное на данный момент, что все-таки Lenny Kravitz продолжает записывать хиты и гастролировать по миру, и в июне 2020 году в киевском Дворце Спорта икону рок-н-ролла можно увидеть и услышать вживую.

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Все по теме:

Киев, Музыка, Знаменитости, Музыкант, Песни, Столица, Концерты, Концерты в Киеве, Lenny Kravitz.
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