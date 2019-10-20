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"Х-фактор" 10 сезон 6 выпуск: кто восхитил членов жюри и попал в тренировочный лагерь (Видео)

"Х-фактор" 10 сезон 6 выпуск: кто восхитил членов жюри и попал в тренировочный лагерь (Видео)
09:02 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры:Вчера, 19 октября, состоялся шестой выпуск талант-шоу "Х-фактор".

Уже в эту субботу на телеканале СТБ прошел ожидаемый 6 выпуск популярного певческого шоу "Х-фактор".

Сейчас в шоу проходят кастинги, на которых судьи выбирают лучшие голоса и оригинальных участников. Какими песнями очаровали на шестом кастинге - смотрите далее.

Первой на сцену "Х-фактора" вышла милая 16-летняя девушка Мария Боярко из Бердянска, которая всю жизнь мечтала попасть на это шоу. На кастинге она спела иностранную песню "Apres moi".

Следующим пришел на кастинг шоу харизматичный Зиновий Карач. На 6 кастинге "Х-фактора" парень трогательно исполнил песню "Я снова тебе", за что зрители поблагодарили его аплодисментами.

Далее поражать вышли оптимистичные участники из группы "Furman trash polka band". Группа оригинально и весело исполнил песню "Гуляй, славяне".

После этого выступила эпатажная Илона Сиренко, которая сейчас работает в стриптиз-клубе. На сцене шоу "Х-фактора" искренне и эмоционально спела песню Леди Гаги "Shallow".

Пятым вышел на сцену популярного проекта танцор Николай Кравчук. На кастинге шоу парень выполнил свою песню "Где ты".

После этого очаровать судей своим выступлением решила мужественная девушка Юлия Бордунова. Девушка красиво спела популярную песню TAYANNA – "Фантастическая женщина".

Следующим феерично выступил хор "Каменщики". Участники оригинально спели известную современную песню группы "Антитела" – TDME ("Там, где мы есть").

Восьмой поражать вышла невероятная девушка Кристина Мутамбе. На сцене шоу "Х-фактор" девушка эффектно спела популярную песню певицы Бейонсе "Halo".

Далее вышла на сцену шоу симпатичная 21-летняя девушка-блогер Виктория Кондуракций. Она необычно спела авторскую песню "Мама была права".

Следующим пришел на кастинг шоу известный экс-ведущий на телеканале "СТБ" Георгий Колдун. Мужчина драйвово исполнил известную всему миру песню "Livin on a Player".

После этого попасть на проект решил искренний Александр Коржов. Парень поаплодировал сам себе и спел трогательную песню "Хлопья летят наверх".

Одиннадцатым выступил сельский парень Владислав Качмарик. На сцене сегодня парень весело спел песню "Беспризорник".

Следующей поразить судей пришла Виктория Петрович из Беларуси. На сцене Виктория энергично спела песню "Я такая, как все".

Далее на сцену вышла активная 15-летняя девушка, которая любит петь и танцевать Анна Петраш. Участница выполнила свою песню, которая называется "Offline".

Четырнадцатой пришла на кастинг шоу Екатерина Гончарук. Участница спела песню "Goodbye.

После этого вышел на сцену харизматичный 19-летний парень Александр Дюмин. Александр необычно и энергично спел песню "Танец пингвина".

Следующей вышла покорять судей неординарная 51-летняя Илона Клешина. Илона спела известную песню "Женщина, которая поет".

Последней спела экстравагантная группа "Фуджи" из Одессы. На кастинге шоу группа драйвово исполнила песню "Не забывай".

"Х-фактор" 10 сезон 5 выпуск: самые яркие выступления пятого кастинга (Видео)

Смотрите следующий выпус 10 сезона "Х-фактора" уже в следующую субботу 26 октября!

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