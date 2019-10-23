Актер Дженсен Эклс выпустит дебютный музыкальный альбом

Новости культуры:С детства актер был фанатом хард-рока и увлекался творчеством легендарных Led Zeppelin.

Друзья в расцвете сил и музыкальных возможностей порадуют поклонников новыми песнями.

Дженсен Эклс и его товарищ Стив Карлсон, с которым актер пишет и исполняет песни вот уже более 15 лет, наконец, решились. 8 ноября на iTunes выходит их дебютный альбом Radio Company Vol. 1.

Такое название объясняется, собственно, именем их творческого союза – Radio Company. Первый сингл из дебютного альбома, Sounds of Someday, уже доступен для прослушивания.

Эклс, который лучше всего знаком зрителю по сериалам "Сверхъестественное", "Дни нашей жизни" и "Темный ангел", давно заявляет о своих музыкальных амбициях. С детства актер был фанатом хард-рока и увлекался творчеством легендарных Led Zeppelin. В школьные годы он сколотил музыкальную группу, которая просуществовала всего год. Позже он принимал участие в записи каверов на любимые композиции, но, по его собственному признанию, больше всего ему нравится исполнять песни, которые сочинил он сам вместе с другом Стивом.

Одной из таких композиций стала Angeles, клип на которую набрал более 1,5 миллионов просмотров на Youtube. Поклонники песню и голос Дженсена оценили – и даже предложили в после окончания съемок в финальном сезоне "Сверхъестественного" заняться музыкальным творчеством вплотную. Видимо, актер собирается внять их совету.

Кстати, его публикация в Instagram о дебютном альбоме также вызвала воодушевление у фанатов и собрала множество восторженных комментариев.