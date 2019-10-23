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Актер Дженсен Эклс выпустит дебютный музыкальный альбом

Актер Дженсен Эклс выпустит дебютный музыкальный альбом
09:36 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:С детства актер был фанатом хард-рока и увлекался творчеством легендарных Led Zeppelin.

Друзья в расцвете сил и музыкальных возможностей порадуют поклонников новыми песнями.

Дженсен Эклс и его товарищ Стив Карлсон, с которым актер пишет и исполняет песни вот уже более 15 лет, наконец, решились. 8 ноября на iTunes выходит их дебютный альбом Radio Company Vol. 1.

Такое название объясняется, собственно, именем их творческого союза – Radio Company. Первый сингл из дебютного альбома, Sounds of Someday, уже доступен для прослушивания. 

 
 
 
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Quick shout out. Check link in bio for iTunes pre-sale of the debut album. The single “Sounds of Someday” is available now when you order. The album will be on all platforms November 8th.

Публикация от

Эклс, который лучше всего знаком зрителю по сериалам "Сверхъестественное", "Дни нашей жизни" и "Темный ангел", давно заявляет о своих музыкальных амбициях. С детства актер был фанатом хард-рока и увлекался творчеством легендарных Led Zeppelin. В школьные годы он сколотил музыкальную группу, которая просуществовала всего год. Позже он принимал участие в записи каверов на любимые композиции, но, по его собственному признанию, больше всего ему нравится исполнять песни, которые сочинил он сам вместе с другом Стивом.

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Одной из таких композиций стала Angeles, клип на которую набрал более 1,5 миллионов просмотров на Youtube. Поклонники песню и голос Дженсена оценили – и даже предложили в после окончания съемок в финальном сезоне "Сверхъестественного" заняться музыкальным творчеством вплотную. Видимо, актер собирается внять их совету.

Кстати, его публикация в Instagram о дебютном альбоме также вызвала воодушевление у фанатов и собрала множество восторженных комментариев.

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Музыка, Песни, Актер, Знаменитость, Музыкальный альбом, Дженсен Эклс.
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