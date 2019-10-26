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Суббота, 26.10.2019

Анна Седокова презентовала зажигательный сингл "Алые губы" (Видео)

Певица Анна Седокова представила новую песню, и к ней новый клип. В видеоработе артистка престала в эпатажных нарядах: красной накидке на плечи из перьев и белье нюдового цвета. Сначала кажется, что поп-звезда без бюстгальтера и трусиков. Также в кадре Седокова появляется в ярком платье. В клипе Анна предстает в соблазнительных позах и демонстрирует весьма смешные танцевальные движения. Пред зрителями она появилась во всеоружии: с ярким макияжем с акцентом на губы.
www.unian.net
Фото: Instagram
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Клип, Видео, Седокова, Новая песня.
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