Главный герой "Сверхъестественного" выпустит дебютный альбом

Американский актер Дженсен Эклс, получивший известность после выхода телесериала "Сверхъестественное", записал дебютный альбом.
Актер вместе со своим товарищем Стивом Карлсоном занимаются музыкой уже 15 лет, они вместе исполняют и пишут песни. В 2018 году музыканты создали свою группу Radio Company.
Как сообщается на странице группы в Instagram, их первый альбом будет называться Radio Company Vol. 1 и выйдет 8 ноября.
Отмечается также, что поклонникам уже доступен для прослушивания первый сингл Sounds of Someday.