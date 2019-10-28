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Главный герой "Сверхъестественного" выпустит дебютный альбом

Главный герой "Сверхъестественного" выпустит дебютный альбом
21:42 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Звезда "Сверхъестественного" Дженсен Эклс уже давно занимается музыкой.

Американский актер Дженсен Эклс, получивший известность после выхода телесериала "Сверхъестественное", записал дебютный альбом.

Актер вместе со своим товарищем Стивом Карлсоном занимаются музыкой уже 15 лет, они вместе исполняют и пишут песни. В 2018 году музыканты создали свою группу Radio Company.

Как сообщается на странице группы в Instagram, их первый альбом будет называться Radio Company Vol. 1 и выйдет 8 ноября.

 
 
 
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Quick shout out. Check link in bio for iTunes pre-sale of the debut album. The single “Sounds of Someday” is available now when you order. The album will be on all platforms November 8th.

Публикация от (@radiocomusic)

Появилось первое промо-видео 4 серии "Сверхъестественного" (Видео)

Отмечается также, что поклонникам уже доступен для прослушивания первый сингл Sounds of Someday.

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Музыка, Актер, Музыкальный альбом, Дженсен Эклс.
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