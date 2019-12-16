Искусственный интеллект сможет дописать Десятую симфонию Бетховена

Новости культуры:С помощью искусственного интеллекта будет возможно дописать Симфонию №10 Людвига ван Бетховена.

Ученые и музыканты используют искусственный интеллект, чтобы дописать неоконченную Симфонию №10 Людвига ван Бетховена к 250-й годовщине рождения немецкого композитора.

Об этом сообщает The Business Times.

"Команда музыковедов и программистов стремится завершить произведение с помощью искусственного интеллекта, накануне 250-летия со дня рождения композитора, которое будет отмечаться в следующем году", - говорится в сообщении.

Бетховен не довел до конца работу над Симфонией №10 — до нашего времени она дошла в виде эскизов.

Как отмечает издание, в работе задействуют инструмент пангармоникон - род органа, который воспроизводит звуки духовых и ударных инструментов.

Искусственный интеллект проанализирует все произведения Бетховена - и на основании этих данных, как ожидается, завершит Десятую симфонию.

Разработчики подчеркивают, что эта работа никоим образом не отразится на наследии Бетховена, поскольку завершенную композицию не причислят к творческому наследию композитора.

Доработанную версию Симфонии №10 обещают обнародовать 28 апреля 2020 года в немецком Бонне.