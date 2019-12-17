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Дженнифер Хадсон выпустила саундтрек "Memory" к фильму "Кошки" (Видео)

Дженнифер Хадсон выпустила саундтрек "Memory" к фильму "Кошки" (Видео)
20:40 Сегодня Телеграф 112.ua

Новости культуры:В украинский прокат картина выйдет 26 декабря 2019 года.

Американская актриса и певица Дженнифер Хадсон презентовала песню Memory из саундтрека к фильму "Кошки" - киноверсии знаменитого бродвейского мюзикла, трейлер которого был представлен ранее.

Хадсон играет в новой картине Гризабеллу. Ранее Тейлор Свифт также представила песню Beautiful Ghosts из саундтрека "Кошек".

В фильме также снимались Ребел Уилсон, Йен МакКеллен, Джеймс Корден. Кроме того, Джуди Денч играет в киноадаптации мужскую роль, а Идрис Эльба перевоплотился в злодея. Режиссером адаптации выступил Том Хупер. В украинский прокат картина выйдет 26 декабря 2019 года.

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Премьера мюзикла "Кошки" Эндрю Ллойда Уэббера, в основу которого легла книга детских стихов Т. С. Элиота "Популярная наука о кошках, написанная старым опоссумом", состоялась в Лондоне в 1981 году, а на Бродвее - в 1982 году. На протяжении 20 лет мюзикл был одной из самых известных бродвейских постановок.

Напомним, что вчера вчером, 16 декабря, в Нью-Йорке состоялась кинопремьера долгожданного американского мюзикла “Кошки”. Данный фильм является адаптацией культового бродвейского мюзикла. На премьере мюзикла побывали главные звезды киноленты такие как: Тейлор Свифт, Идрис Эльба, Ребел Уилсон, Джеймс Корден, Джейсон Деруло и другие.

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Фильм, Песня, Кошки, Саундтрек, Дженнифер Хадсон, Memory, Саундтрек к фильму.
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