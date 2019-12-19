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Четверг, 19.12.2019
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"Lover": новый альбом Тейлор Свифт стал самой продаваемой пластинкой 2019 года (Видео)

"Lover": новый альбом Тейлор Свифт стал самой продаваемой пластинкой 2019 года (Видео)
20:31 Сегодня Телеграф

Новости культуры:Альбом "Lover" разошелся общим тиражом в один миллион копий по всему миру.

По сведениям издания Forbes, новый музыкальный альбом Тейлор Свифт под названием "Lover" стал единственным альбомом 2019 года, который разошелся тиражом в один миллион копий.

Известной блондинке удалось продать более миллиона физических копий седьмого студийного альбома, в результате чего певица имеет заслуженное право получить платиновый сертификат.

Напомним, что Тейлор Свифт также станет первым в мире лауреатом премии Billboard’s Women in Music 2019 "Женщина десятилетия". Об этом сообщили на официальном сайте Billboard.

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Как ранее сообщалось, в пятницу, 13 декабря, американская кантри-певица и актриса Тейлор Свифт с шиком отпраздновала свой 30-й день рождения. Самый главный день артистка провела в кругу с самыми близкими людьми.

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Все по теме:

Forbes, Тейлор Свифт, Музыкальный альбом, Альманах-2019, Lover, Самая продаваемая пластинка 2019.
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