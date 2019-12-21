Праздник приближается: Pianoбой представил новогодний клип (Видео)

Украинский музыкант Дмитрий Шуров, известный под псевдонимом Pianoбой, порадовал своих почитателей выпуском нового музыкального видео под названием "Якщо хочеш Новий рік".
В трогательной новогодней песне рассказывается о теплых семейных отношениях. Сам Дмитрий Шуров предстает перед нами в образе Деда Мороза, который пытается внести праздничное настроение в предновогоднюю суету.
По сообщениям представителей артиста, новый сингл имеет все шансы потеснить новогодние хиты как украинских, так и зарубежных артистов.
Ранее сообщалось, что 22 ноября увидела свет новая студийная работа Дмитрия Шурова. Альбом вдохновлен теплом, верой в светлое будущее и гармонией с окружающим миром. В нем удачно сочетается характерные для певца драйв и лирика.