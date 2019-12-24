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"Счастлив поделиться": Джастин Бибер заявил о возвращении на сцену (Фото, Видео)

"Счастлив поделиться": Джастин Бибер заявил о возвращении на сцену (Фото, Видео)
21:34 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Канадский исполнитель объявил о масштабном концертном туре.

Канадский музыкант, который в марте этого года заявил, что уходит со сцены из-за депрессии и внутренних проблем, обнародовал название и дату выхода нового трека. 3 января выйдет в свет первая песня "Yummy", которая даст старт релиза его пятого студийного альбома и громкого гастрольного тура.

Недавно в Инстаграме знаменитости появился провокационный пост, в котором исполнитель пообещал анонсировать выход нового альбома к Рождеству. Сегодня, 24 декабря, несколько часов назад на официальном ютуб-канале Джастина Бибера появилось видео, знаменующее возвращение певца на сцену после длительной творческой паузы.

На кадрах 25-летний исполнитель предстает среди заброшенного города в полном одиночестве. Но именно в этом безлюдном месте он находит гармонию, внутренние силы и переосмысливает свою музыку. Он утверждает, что новый альбом, название которого исполнитель до сих пор держит в тайне, станет самым любимым среди всех его предыдущих работ.

 
 
 
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#BIEBER2020 super-trailer on youtube now

Публикация от Justin Bieber (@justinbieber)

"Как люди, мы несовершенны. Мое прошлое, мои ошибки, все то, что я пережил, привело меня к истине. Я чувствую, что эта музыка отличается от предыдущих альбомов только потому, что я нашел свое место в жизни. Я рад исполнить его и гастролировать. У каждого из нас разные истории. Я счастлив поделиться своей", – рассказал Джастин Бибер.

Первый сингл пятого студийного альбома поклонники смогут оценить уже 3 января 2020 года.

 
 
 
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December 24, December 31, January 3 ... #2020

Публикация от Justin Bieber (@justinbieber)

Масштабный гастрольный тур певец готов начать 14 мая с концертной площадки в Сиэтле. Его плотный график расписан до 26 сентября 2020 года. Тогда Джастин Бибер планирует завершить тур выступлением в Ист-Резерфорде. В течение пяти месяцев звезда будет собирать арены и стадионы в десятках городов США и Канады.

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Напомним, что последний альбом "Purpose" певец выпустил 2015 года. После этого он пел в дуэте с Эдом Шираном – "I Do not Care" и рассказал об отношениях с Селеной Гомес в сингле "Friends".

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Гастроли, Джастин Бибер, Видео, Выступление, Канадский певец, Yummy.
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