"Это было моей мечтой": Злата Огневич исполнила рождественский "Щедрик" (Видео)

Новости культуры:Украинская певица презентовала свою версию знаменитой новогодней композиции "Щедрик".

Ко дню рождения композитора Николая Леонтовича, автора всемирно известного "Щедрика", созданного в десятках версий, украинская артистка Злата Огневич также выпустила свое прочтение композиции. Работа опубликована на YouTube-канале Огневич.

Работа над "Щедриком" велась более двух месяцев совместно с солистом коллектива ManSound Рубеном Толмачевым и детским хором. Сингл вошел в студийный альбом Златы Огневич "Сила поколений".

"У меня с детства эта песня ассоциируется с Рождеством, и это было моей мечтой - исполнить эту сакральную композицию с детским хором", - комментирует выход Рождественской песни артистка.

Напомним, ранее группа The Hardkiss представила акустическую версию песни Helpless в сочетании с композицией "Щедрик".