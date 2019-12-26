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Четверг, 26.12.2019

Звезды "Фантастических тварей" снялись в клипе на кавер-версию песни о Хануке (Видео)

Звезды "Фантастических тварей" Эзра Миллер и Дэн Фоглер приняли участие в съемках клипа на кавер-версию традиционной праздничной песни Hanukkah, O Hanukkah. Одним из операторов видео выступил Зак Снайдер ("Лига справедливости"). Клип был снят в рамках благотворительной акции A Magical Time of Year (Волшебное время года), в которой принимают участие самые разные актеры и звезды, связанные с миром Дж. К. Роулинг. Всю прибыль направят в благотворительный детский фонд Роулинг Lumos Foundation.
112.ua
Фото: Скриншот
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Музыка, Клип, Актеры, Эзра Миллер, Дэн Фоглер.
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