Звезды "Фантастических тварей" снялись в клипе на кавер-версию песни о Хануке (Видео)

Звезды "Фантастических тварей" Эзра Миллер и Дэн Фоглер приняли участие в съемках клипа на кавер-версию традиционной праздничной песни Hanukkah, O Hanukkah. Одним из операторов видео выступил Зак Снайдер ("Лига справедливости"). Клип был снят в рамках благотворительной акции A Magical Time of Year (Волшебное время года), в которой принимают участие самые разные актеры и звезды, связанные с миром Дж. К. Роулинг. Всю прибыль направят в благотворительный детский фонд Роулинг Lumos Foundation.