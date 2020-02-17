Как прошел 5 выпуск шоу "Голос страны 10" и кому удалось развернуть все судейские (Видео)

Новости культуры:Юбилейный сезон проекта действительно поражает зрителей: десятки талантливых вокалистов пришли на кастинги и пытаются покорить судей своим вокалом.

Кастинги на развлекательном проекте "Голос страны" 10 сезон продолжаются. На шоу уже попали талантливые вокалисты, однако десятки других тоже мечтают выйти на сцену. Поэтому звездные тренеры становятся все более придирчивыми в выборе.

В воскресенье, 16 февраля, состоялся 5 выпуск развлекательного шоу "Голос страны". Однако мест в командах Тины Кароль, Дана Балана, Монатика, Потапа и Насти Каменских остается все меньше, поэтому они все строже оценивают выступления участников. Разборчивость тренеров сказывается и на конкурсантах: вокалисты с еще большим пылом пытаются продемонстрировать, на что способны.

Однако 5 день проекта запомнится не только ожесточенной борьбой за места в командах, но и романтикой. На шоу придут вокалисты, которые покорят зрителей лирическими треками. Кроме этого, Дан Балан и Тина Кароль в очередной раз выполнят дуэтную песню "Домому".

Максим Перепелица

Открывать шоу взялся IT-специалист Максим Перепелица. У парня нет опыта выступлений, однако он любит петь и видит себя на сцене в будущем. "Голос страны" стал для него первой ступенью в воплощении мечты. Перед выступлением Максим не скрывал, что хочет поразить всех звездных судей. Однако нежный тембр развернул кресла всего двух тренеров. Программист извинился перед Монатиком и выбрал команду Потапа и Насти.

Вахтанг Вахтангишвили

Профессиональный футболист Вахтанг из Киева также решил воплотить свою мечту и покорить большую сцену. Выступление перед аудиторией "Голоса страны-10" для спортсмена не дебютное. Он уже 10 лет занимается творчеством, выступает с собственной группой и пишет авторские песни. На кастингах Вахтанг исполнил трек, который стал современным хитом всех влюбленных – "Незабудка" Тимы Белорусских. Парню удалось пригласить на сцену всех тренеров для выполнения романтической композиции. Вахтанг Вахтангишвили не сумел развернуть кресло только Тины Кароль, а после раздумий выбрал команду Потапа и Насти Каменских.

Сергей Паллаг

А вот Сергея Паллагу можно смело назвать звездой сети. 35-летний мужчина из Закарпатья записывает авторские песни и каверы на популярные треки. Все свои наработки он публикует в инстаграме, где получает десятки позитивных комментариев. Особенностью творчества Сергея Паллаги является то, что он исполняет песни исключительно на украинском. Поэтому на кастинге он спел ритмичный трек Сергея Бабкина "Моя любовь". Однако развернуть кресла звездных тренеров ему не удалось.

Зоряна Атлас

Стать певицей мечтает и 16-летняя Зоряна Атлас – крестница украинской телеведущей Лидии Таран. Девушка призналась, что всего полгода назад пережила инсульт. Врачи говорили, что ей нельзя петь, ведь это дополнительная нагрузка на сосуды. Однако Зоряна Атлас не видит своей жизни без музыки, поэтому после того, как полностью выздоровела, решила покорить "Голос страны-10". Своим примером она хочет показать: нет ничего невозможного для воплощения мечты.

Невероятный вокал покорил всех судей, которые нажали на кнопку. Между тренерами разгорелась настоящая борьба, однако убедить Зоряну Атлас удалось Монатику. Именно его команду выбрала девочка.

Анна Безгалова

История ухаживаний Дана Балана к Тине Кароль вдохновила 19-летнюю Анну Безгалову. Она решилась выступить Купидоном в этих отношениях. Девушка пришла на шоу "Голос страны-10", чтобы сблизить своих кумиров. Анна Безгалова исполнила песню "Додому", зажигая романтику в зале. От композиции Тина Кароль встала со своего кресла и игриво предложила Дану поддержать участницу. Тренеры нажали на кнопку и станцевали в последние секунды выступления вокалистки.

Но на этом романтика между артистами не закончилось: Тина и Дан выступили трио с Анной Безгаловой. Девушка выбрала команду Балана.

Алена Крутиенко

На кастинги шоу пришла и одесская певица Алена Крутиенко, которая работает в баре Даниэля Салема. История шоумена вдохновила ее на реализацию ее мечтаний, поэтому женщина пришла на кастинги "Голоса" вместе со своим работодателем. Однако конкуренция отнюдь не смущает Даниэля, который также участвует в проектах. Он охотно поддержал девушку на кастинге.

У 33-летней вокалистки за плечами не только много лет стажа, но и образование консерватории. Имея большой опыт в музыке, Алена Крутиенко чувствует, что готова стать сольной певицей. В последние секунды выступления ее выбрали Настя Каменских и Потап.

Влад Мартынов

История Влада Мартынова тронула многих зрителей. Парень в 9 лет потерял отца, поэтому с подросткового возраста обеспечивал семью и тяжело работал на заводе в Запорожье. Однако Влад Мартынов мечтает стать артистом, поэтому и пришел на кастинги проекта. К сожалению, тренеры не развернулись на вокал талантливого участника, заявив, что тщательно выбирают конкурсантов. Во время общения с судьями Влад признался, что посвящает выступление трем главным женщинам своей жизни – матери, бабушки и сестре. Вокалист пообещал еще раз прийти на шоу.

Мариам Жордания

Фиаско многих перспективных певцов не повлияло на настроение зажигательной грузинки Мариам Жордании. Пышнотелая девушка заявила, что всю жизнь стеснялась выступать перед большой публикой. Однако со временем она сумела преодолеть свои комплексы и решилась прийти на украинский "Голос страны-10". Харизма вокалистки и непревзойденный вокал заставили Тину Кароль подтанцовывать. Побороться за потенциальную победительницу взялись Потап и Настя Каменских. Мариам Жордания едва сдерживала свои слезы и выбрала команду звездной четы.

Тоня Сова

Вокалистка, которую называют украинской Билли Айлиш, решила публично рассказать свою историю. Бывший бойфренд Тони Совы запрещал ей петь и развивать талант. Споры, неприятие себя и чрезмерная худоба едва не заставили ее покончить жизнь самоубийством. Однако девушка вовремя остановилась и стремится своим примером показать, что нужно не слушать людей, которые отравляют жизнь. Львовянка чувственным выступлением развернула кресло Монатика и не сдержала слез во время рассказа истории.

Арина Азарова

Одесситка Арина Азарова также решила попробовать свои силы на кастинге "Голоса страны-10". Эмоциональное выступление она начала с игры на арфе, очаровав всех зрителей в зале. Девушка хотела показать, что этот музыкальный инструмент может быть современным и благодаря ему хиты могут звучать по-другому. Но мощный вокал Арины Азаровой и трек на итальянском языке не дали результата: исполнительница не смогла развернуть кресла звездных тренеров.

Галина Рудык

Вокалистка Галина Рудик призналась, что осознает большую конкуренцию в 10 сезоне "Голоса страны". Однако девушка все же не теряет надежды попасть на шоу и верит, что именно ее бархатный вокал ищут звездные тренеры. Галина Рудык мечтает выйти из роли бэк-вокалистки и стать настоящей артисткой. Уникальный тембр понравился Дану Балану, который в последнюю секунду выступления нажал на кнопку и пригласил ее в свою команду.

Андрей Подкалюк

Сын священника Андрей Подкалюк признался, что поет с детства. Родители решили развестись, потому беспокоиться о многодетной семье, состоящей из 5 детей, взялся целеустремленный парень. Участник проекта поет в ресторанах, чтобы прокормить своих братьев и сестер. Поэтому на кастинги он пришел с огромной поддержкой и уверенностью, что все получится. И так и случилось: все тренеры "Голоса страны" развернули кресла, а Потап и Настя Каменских даже заблокировали Дана Балана. Однако Андрей Подкалюк выбрал команду Монатика.

Мария Кондратенко

Юная Мария Кондратенко уже достигла немалого успеха. Девушка была финалисткой проекта "Голос. Дети" и является одной из звезд популярного сериала "Школа". Однако Мария понимает: чтобы стать сольной певицей, ей нужен успешный старт. Именно поэтому она пришла покорять вокальный проект и мечтала развернуть хотя бы одно кресло.

Зажигательное выступление сумело поразить Потапа и Настю Каменских, которые все-таки нажали кнопку. Мария Кондратенко не сдерживала восторга от такого результата.

Оля Цибульская

Неожиданно на шоу пришла и популярная украинская певица Оля Цибульская. У нее уже есть многотысячная армия поклонников и успешные треки, которые можно услышать на всех радиостанциях страны. Но в видеодневнике артистка призналась, что на появление в "Голосе" ее вдохновил сын Нестор. Мальчик также мечтает стать когда-то певцом, поэтому с детства играет на музыкальных инструментах и исполняет песни со звездной мамой. Благодаря шоу Оля Цибульская решила показать сыну, что успеха можно достичь даже без влиятельных родителей.

Артистка исполнила свой трек "Цьомаю", который заставил танцевать весь зал. Только Дан Балан не решился нажать на кнопку, однако она покорила всех остальных коллег. Маленький Нестор вызвал овации, как и его мама, однако участвовать в проекте Оля Цибульская отказалась.

Во время 5 выпуска "Голоса страны" звездные тренеры выбрали 10 участников.

Потап и Настя Каменских пригласили в команду Максима Перепелицу, Вахтанга Вахтангишвили, Мариам Жорданию, Алену Крутиенко, Марию Кондратенко.

В команде Монатика появились Зоряна Атлас, Тоня Сова, Андрей Подкалюк.

А вот у Тины Кароль был неудачный день, ее команда не пополнилась участниками.

Дан Балан же пригласил Анну Безгалову и Галину Рудык.