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Deep Purple презентовала обложку нового альбома "Whoosh!" (Фото)

Deep Purple презентовала обложку нового альбома "Whoosh!" (Фото)
21:37 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Известная рок-группа анонсировала новый альбом.

Британская рок-группа Deep Purple анонсировала выход нового альбома и презентовала его обложку.

Как сообщается на странице коллектива в Facebook, пластинка будет называться Whoosh! и выйдет 12 июня 2020 года.

Для фанатов новый альбом будет выпущен в специальном ограниченном издании формата CD+DVD Mediabook. В него войдет полная запись выступления с Hellfest в 2017 году и часовое видеоинтервью с Эзрином и басистом Роджером Гловером.

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Напомним, Джастину Биберу удалось побить рекорд самого Элвиса Пресли в главном музыкальном чарте США.

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Все по теме:

Deep Purple, Альбом, Обложка, Whoosh!.
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