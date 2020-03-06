Кристина Агилера представила новый саундтрек к фильму "Мулан"

Новости культуры:"Мулан" выйдет в прокат 26 марта.

Певица и автор песен Кристина Агилера представила песню Loyal Brave True, которая стала саундтреком к фильму студии Disney "Мулан". Песня уже доступна для прослушивания на YouTube-канале студии.

Кроме того, Агилера перепела песню Reflection, которая впервые прозвучала в оригинальном мультфильме "Мулан" в 1998 году.

"Кристина - одна из самых крутых вокалисток всех времен. Еще в 16-летнем возрасте она исполнила песню Reflection в анимации "Мулан". И это стало заметной вехой в истории музыки и стартовой площадкой для ее невероятно успешной музыкальной карьеры. Уже скоро фильм "Мулан" стартует в кинотеатрах, и Кристина привносит свой талант и годы роста как артистки в фильм, перепев Reflection и исполнив новую песню Loyal Brave True. Я думаю, что эти песни откликнутся в сердцах сегодняшних зрителей так же мощно, как 22 года назад", - заявил президент Walt Disney Studios, который руководит направлением музыки и саундтреков, Митчел Лейб.

"Мулан" выйдет в украинский прокат 26 марта.