Скачать
Пятница, 06.03.2020
Кулеба "поставил точку" в вопросе поставок воды в оккупированный Крым
Кулеба "поставил точку" в вопросе поставок воды в оккупированный Крым
ГБР: Суд не обязывал закрыть дело против Порошенко
ГБР: Суд не обязывал закрыть дело против Порошенко
Один дебютант и проверенные бойцы: Шевченко огласил список на матчи с Францией и Польшей
Один дебютант и проверенные бойцы: Шевченко огласил список на матчи с Францией и Польшей
Порадуйте своих женщин: оригинальные и легкие рецепты на 8 марта (Фото)
Порадуйте своих женщин: оригинальные и легкие рецепты

Кристина Агилера представила новый саундтрек к фильму "Мулан"

Кристина Агилера представила новый саундтрек к фильму "Мулан"
20:58 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: Instagram

Новости культуры:"Мулан" выйдет в прокат 26 марта.

Певица и автор песен Кристина Агилера представила песню Loyal Brave True, которая стала саундтреком к фильму студии Disney "Мулан". Песня уже доступна для прослушивания на YouTube-канале студии.

Кроме того, Агилера перепела песню Reflection, которая впервые прозвучала в оригинальном мультфильме "Мулан" в 1998 году.

"Кристина - одна из самых крутых вокалисток всех времен. Еще в 16-летнем возрасте она исполнила песню Reflection в анимации "Мулан". И это стало заметной вехой в истории музыки и стартовой площадкой для ее невероятно успешной музыкальной карьеры. Уже скоро фильм "Мулан" стартует в кинотеатрах, и Кристина привносит свой талант и годы роста как артистки в фильм, перепев Reflection и исполнив новую песню Loyal Brave True. Я думаю, что эти песни откликнутся в сердцах сегодняшних зрителей так же мощно, как 22 года назад", - заявил президент Walt Disney Studios, который руководит направлением музыки и саундтреков, Митчел Лейб.

Вся в цветах: Кэти Перри презентовала новый клип (Видео)

"Мулан" выйдет в украинский прокат 26 марта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кристина Агилера, Песня, Саундтрек, Мулан, Walt Disney Studios, Reflection, Loyal Brave True.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с 8 марта коллег и начальниц, красивые открытки
02 Ведущая черта характера: точный психологический тест, который расскажет о Вас
03 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 марта
04 Семь книг по психологии, которые перевернут ваш взгляд на жизнь
05 Простые и эффективные средства, которые полезно принимать утром для улучшения здоровья
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине запустят реестр профессиональных водителей
В Украине запустят реестр водителей-профессионалов
Шмыгаль: Правительство проведет реформу ГАСИ
Шмыгаль: Правительство проведет реформу ГАСИ
Глава дипломатии ЕС: Я должен отправиться в Украину
Глава дипломатии ЕС: Я должен отправиться в Украину
Спустя 35 лет: звезды &quot;Назад в будущее&quot; сыграли в покер (Фото)
Спустя 35 лет: звезды "Назад в будущее" сыграли в покер (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь