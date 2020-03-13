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Пятница, 13.03.2020

Песня Тины Кароль стала саундтреком к новому сериалу "Доктор Вера" (Видео)

На этот раз ее песня "Иди на жизнь" прозвучит в новом украинском фильме "Доктор Вера". Премьера медицинской драмы состоится 16 марта в 20:45 на телеканале "1+1". Композиция народной артистки Украины Тины Кароль стала официальным саундтреком к ней. Певица рассказала, что это мотивационная песня о доверии к себе и своему внутреннему "я". Тина отмечает, что для мечтателей нет никаких границ или рамок. Смело мечтать, доверять своему внутреннему ребенку, выбрать идти по жизни – это лозунг и манифест песни, – говорит звезда.
24tv.ua
Фото: instagram.com
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