Песня Тины Кароль стала саундтреком к новому сериалу "Доктор Вера" (Видео)

На этот раз ее песня "Иди на жизнь" прозвучит в новом украинском фильме "Доктор Вера". Премьера медицинской драмы состоится 16 марта в 20:45 на телеканале "1+1". Композиция народной артистки Украины Тины Кароль стала официальным саундтреком к ней. Певица рассказала, что это мотивационная песня о доверии к себе и своему внутреннему "я". Тина отмечает, что для мечтателей нет никаких границ или рамок. Смело мечтать, доверять своему внутреннему ребенку, выбрать идти по жизни – это лозунг и манифест песни, – говорит звезда.