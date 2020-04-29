"Оставайтесь здоровым и в безопасности": Scorpions представили новый трек

Этим синглом музыканты хотели поддержать фанатов в связи с пандемией коронавируса во всем мире. Композиция войдет в новый альбом группы, релиз которого запланирован на осень этого года. "В настоящее время мы работаем над множеством тяжелых рок-песен для нашего нового альбома… но из-за драматической пандемии Covid-19 мы хотим дать вам маленький "знак надежды", исходящий прямо из сердца. В трудные времена… Оставайтесь здоровым и в безопасности… Мы любим вас", - говорится в описании видео.