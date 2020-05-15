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Пятница, 15.05.2020

Беременная Кэти Перри представила нежный клип на песню "Daisies" (Видео)

В новом видеоклипе беременная Кэти Перри поет посреди цветущей природы, которая превосходно гармонирует с ее несколько пикантным образом - в легком белом платье и накидке, которая подчеркнула ее особое состояние. Режиссером клипа стала Лиза Волошина, которая сделала для артистки еще несколько нежных кадров со съемочного дня. Известно, что песня Daisies войдет в ее новый будущий альбом, релиз которого запланирован на 14 августа 2020 года. Это будет уже пятый альбом на счету певицы.
24tv.ua
Фото: instagram
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Кэти Перри, Клип, Daisies.
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