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"Она о сомнениях": Нетта Барзилай выпустила новую песню (Видео)

"Она о сомнениях": Нетта Барзилай выпустила новую песню (Видео)
20:37 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Победительница Евровидения-2018, израильская певица Нетта Барзилай представила новую песню.

Победительница Евровидения-2018, израильская певица Нетта Барзилай представила новую песню Cuckoo. Премьера состоялась 16 мая в рамках онлайн-концерта Eurovision: Europe Shine A Light - альтернативного шоу Евровидения-2020, которое было отменено из-за коронавируса. "Она о сомнениях. О том, чтобы быть собранным и сделать выбор между тем, что люди требуют от тебя и тем, что говорит тебе сердце. И ты просто сходишь с ума в своей голове. Этой песней я хочу поспособствовать повышению осведомленности о психическом здоровье. Я хочу дать понять людям, что они не одиноки", - рассказала певица о новой работе.

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Все по теме:

Музыка, Песня, Трек, Композиция, Нетта Барзилай, Netta.
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