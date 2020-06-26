Еще одна неизданная песня Принса доступна для прослушивания: аудио

Всего более 45 неизданных студийных можно будет услышать в обновленном альбоме, релиз которого запланирован на 25 сентября этого года. В переиздание Sign O'The Times войдут ремастеринг альбома, а также три диска с неизданной музыкой, состоящих из отдельных миксов, правок и би-сайдов, концертное шоу 1987 года в Утрехте (Нидерланды) и бонусный концертный фильм Prince's 1987 года.